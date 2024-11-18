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Giriş Tarihi: 19.11.2024 01:35 Son Güncelleme: 19.11.2024 01:51

Portekiz ve Hırvatistan Uluslar Ligi'nde çeyrek finalde!

UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele eden Hırvatistan ve Portekiz karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçta kazanan çıkmadı ve karşılaşma 1-1'lik skorla sona erdi. İki takım da Uluslar Ligi çeyrek finaline yükseldi.

Portekiz ve Hırvatistan Uluslar Ligi’nde çeyrek finalde!

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden Hırvatistan ile Portekiz karşı karşıya geldi. Karşılaşma Joao Felix ve Josko Gvardiol'un golleriyle 1-1 sona erdi.

Hırvatistan'da forma giyen Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Dominik Livakovic 90 dakika sahada kaldı ve önemli kurtarışlara imza attı.



Bu sonuçla birlikte Portekiz 14 puanla grubu lider tamamlarken, Hırvatistan 8 puanla ikinci oldu. İki takım da Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.

İŞTE GRUPTA SON OLUŞAN PUAN DURUMU

1- PORTEKİZ (14)
2- HIRVATİSTAN (8)
3- İSKOÇYA (7)
4- POLONYA (4)

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Portekiz ve Hırvatistan Uluslar Ligi'nde çeyrek finalde!
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