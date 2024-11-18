Son dakika: Galatasaray’da kanat için yeni isim: Jesper Karlsson

Ara transfer döneminde ilk olarak kanat bölgesini takviye etmek isteyen Galatasaray yönetimi bu kez hızlı adımlar atıyor.Sezon başında transferde geç kalındığı için eleştiriler alan sarı-kırmızılılar bu kez kolları erken sıvamış durumda.

Teknik direktör Okan Buruk'un uzun süredir kadrosunda görmek istediği Jhon Arias için Fluminense ile görüşmelerini sürdüren yönetim, B planını da belirledi.Alınan bilgilere göre Galatasaray, Serie A ekiplerinden Bologna'da forma giyen Jesper Karlsson'la ilgileniyor.

Geçtiğimiz sezon başında 12 milyon Euro'ya AZ Alkmaar'dan İtalya'ya transfer olan 26 yaşındaki futbolcu Bologna'da beklentileri karşılayamadı. Geçen sezon Serie A'da 7 maçta 345 dakika forma giyebilen ve gol katkısı veremeyen Karlsson bu sezon da şu ana kadar 5 karşılaşmada oynayabildi. 187 dakikada 1 kez ağları havalandıran İsveçli yıldız 2022-23 sezonunda Alkmaar formasıyla dikkat çekmişti. Tüm kulvarlarda 33 maçta 13 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Jesper Karlsson ardından da Bologna'ya transfer olmuştu.

26 yaşındaki futbolcunun orta alanın kanatlarında da oynaması ve 3'lü sisteme de uygun olması tercih sebebi olarak gösteriliyor.

Jesper Karlsson'un Bologna'da hayal kırıklığı yaşatmasının sebeplerinden birisi de sakatlıklar oldu. İsveçli futbolcu diz, bilek ve uyluk bölgesinden yaşadığı 3 ayrı sakatlık nedeniyle 14 maçta forma giyemedi. [Takvim]