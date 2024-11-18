Son dakika: Salah’ın yerine Cherki! Liverpool harekete geçti

İngiltere Premier League ekiplerinden Liverpool, Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah'ın ayrılık ihtimali nedeniyle alternatif isimler aramaya başladı.

Sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyeceği konuşulan Salah için Barcelona ve Suudi Arabistan kulüplerinin ilgisi bulunuyor. İngiliz devi, Salah'ın takımdan ayrılmasının ardından yerine gelecek oyuncuyu ise şimdiden hazırladı.

BEŞİKTAŞ İLE ADI GEÇTİ

Liverpool'un Muhammed Salah'ın yerine düşündüğü oyuncunun Olimpik Lyon forması giyen Rayan Cherki olduğu öğrenildi.

Daily Mail'in haberine göre; maddi sorunlar nedeniyle küme düşme cezasıyla karşı karşıya kalan Lyon'un yüksek bonservis getirebilecek oyuncularına gelecek olan teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.

Bu isimlerden birisinin de Rayan Cherki olduğu belirtildi. Liverpool ise Lyon'dan ayrılmaya hazır olan Fransız genç oyuncu için nabız yoklamaya başladı iddia edildi.

Devre arasında Lyon'un kapısını çalacak olan İngiliz devi, bu transferi en geç sezon sonunda tamamlamak istiyor. Cherki'nin ismi daha önce Beşiktaş ile de anılmıştı.

Bu sezon Lyon formasıyla 11 resmi maçta sahne alan 21 yaşındaki genç oyuncu, 2 gol ve 3 asistle oynadı. (Akşam)