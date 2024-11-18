Tek problemimiz santrforsuz futbol

Tabii ki futbolda gol çok önemli bir olay. Ama iyi oynasanız bile bunun da garantisi olmuyor. Öncelikle A Milli Futbol Takımımızda bana göre bir düzen oluştu. Pas yaparak, sahayı geniş kullanarak ofansif varyasyonlar gerçekleştirebiliyoruz. Golsüz berabere kaldığımız Galler karşısında da bunu uyguladık.Buna rağmen galibiyeti getirebilecek pozisyonlar da bulduk. İlk yarıdaki net pozisyonda maçın oyuncusu Yunus, rakip kaleciyi geçemedi. Bunun dışında sert şut denemelerimiz oldu ancak kaleyi bulamadık. Enes Ünal girdikten sonra iki gol kaçırdı. Bir de Kerem Aktürkoğlu ile penaltıdan yararlanamadık. Bir örnek daha vermek gerekirse İzlanda da sert bir takım ama onlara iki maçta 7 gol attık.. Zaten Avrupa'daki çok önemli takımların bazılarında da bu sıkıntı var. En canlı örnek Real Madrid. İspanyol devi, Karim Benzema'dan sonra santrforsuz oynuyor. Kylian Mbappe'nin de Vinicius Junior'un da yapıları kanat forvet.gerçeği görmemiz gerekiyor. Maça başladığımız 11'lerde klasik bir santrforumuz yok. Oyunu biraz daha orta alan ve kanat oyuncularının ofansif yetenekleri üzerinden sonuçlandırmaya çalışıyoruz.Forvet olarak kanatlarda oynadığında çok daha etkili oluyor. Santrforlar takımın beyni gibidir. Takımdaki bütün oyuncuların performanslarını etkiler. Kaleye arkası dönük olarak oynayabilmek farklı alışkanlıklar ve özellikler ister. Takımın atak çıkışında, hücum bölgesinde doğru pozisyon almasında ve final gol vuruşlarında santrfor özellikli futbolcuların davranışı farklıdır. Montella, bu tür oyuncu seçimiyle Milli Takımımızın futbolunu önemli bir noktaya getirdi, bunları yok sayamayız. Fakat santrfor seçimi doğal olarak her maçtan sonra konuşulacaktır.Milli Takım kadromuzda bu görevi yapabilecek oyuncularımız var. Ama Montella'nıın tercihi bu yönde. Maçları izlerken şunu net söyleyebiliriz; Milli Takımımızda her zaman oyun, bir santrfor hissi yaratıyor. Bu, Barış Alper'le ilgili bir konu değil. Bu tamamen Montella'nın oyuna etkisiyle ilgili bir durum.Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın santrfor problemi Burak Yılmaz'ın vedasından beri var. Enes Ünal bir türlü Milli Takım santrforu olmayı başaramadı. 30 maçta oynama şansı bulup sadece 3 gol atabildi. Getafe forması giyen ve Deniz'in Gül'ün sakatlığı sonrası kadroya çağrılan Bertuğ Yıldırım tecrübesiz; Semih Kılıçsoy ise Beşiktaş'ın sol açığı.O zaman mümkün olanla devam etmekte fayda var. Fenerbahçe'deki kariyeri kulübede de geçse bugün yerli golcüler arasında Cenk Tosun'dan daha çok santrfor pozisyonunda oynamayı hak eden bir futbolcu yok.Sorunuzda olduğu gibi…Galler beraberliği Milli Takım'ın A Ligi'ne lider olarak çıkmasını engellese de son maç için herkes umut dolu. Teknik direktör Montella, futbolcular ve yönetim, Karadağ deplasmanında kazanıp bu işin biteceğine inanıyor. Karşılaşma sonrası soyunma odasında futbolcularıyla bir toplantı yapan İtalyan teknik adam hiç kimsenin moralini bozmaması gerektiğini belirtip, "Galler'e karşı mükemmel bir oyun ortaya koydunuz. Sadece ihtiyacımız olan golü atamadık. Kaçan penaltı şanssız günümüzde olduğumuzu gösteriyor. İnanıyorum ki bu takım Kayseri'de atamadığı tüm golleri Karadağ'da atacak ve tüm Türkiye'yi mutlu edecek" dedi.Vincenzo Montella, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başında çıktığı 18 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. 1.72 puan ortalaması yakaladı.UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında deplasmanda Karadağ ile A Milli Futbol Takımımızın karşı karşıya geleceği müsabakanın hakemi belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonu'ndan hakem Urs Schnyder yönetecek. Schnyder'in yardımcılıklarını Marco Zürcher ile Benjamin Zürcher yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak Sven Wolfensberger görev alacak. Maçta VAR koltuğunda Lukas Fahndrich, AVAR'da da Mirel Turkes oturacak.