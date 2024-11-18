Tribünde Premier Lig coşkusu var

Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte zirve yarışı veren lig 3'üncüsüTürk futbolunu, yaşamını, kültürünü ve hedeflerini anlattı. Bu sezon 5 gol-1 asistle yıldızını parlatan Kamerunlu futbolcu,'a açıklamalarda bulundu.İngiliz futboluyla alakalı bir kıyaslama yapacak olursam,Türkiye Ligi kesinlikle iyi bir seviyede. Tabi her ligde, her ülkede seviyesi farklı olabiliyor.Ben Dzeko'yu (38) seviyorum, genç yaşta M.City'de birlikte oynama fırsatımız oldu. Bu yaştaki performansı bile inanılmaz. Oyun tarzından hoşlanıyorum.İmmobile'nin oynama şeklini seviyorum. Bitiricilikte etkili.Benim başarım kesinlikle takımın başarısına bağlı.Daha fazla gol ve daha fazla asist yapabilirdim. Ama kesinlikle devamının geleceğinden eminim.Beşiktaş forması giyenCeza sahası içinde, ceza sahası dışında çok etkili, güçlü ve yetenekli bir isim.Sahada takla atmak benim için sadece gol sevinci değil.İnşallah bu taklalarımı daha fazla gol atarak tekrar tekrar gösterebilirim.Buraya gelirken Samsunspor'u bilmiyordum. Süper Lig'de bazı maçları izlerdim.Menajerim bana Samsun'un, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde güçlü bir yeri olduğunu anlatmıştı.Geldiğimde gördüm. F.Bahçe maçındaki atmosferden çok etkilendim. Kendimi Samsun'da çok iyi hissediyorum.Küçükken, rol model olarak Zinedine Zidane'ı örnek alırdım. Bir diğer idolüm ise Manchester City'de oynarken Yaya Toure. Orta sahada oynama şekli inanılmazdı. Ve bana büyük ilham vermişti.Kendimde en beğendiğim yönümTürkiye'de beni en çok şaşırtan şey, insanların araba kullanması. Çok garipsedim. Kuralsız şekilde araç sürüyorlar ama alıştım.Çok fazla Türk arkadaşım var. Hepsiyle de çok iyi vakit geçiriyorum, şakalaşıyoruz, bir isim söylemem zor. Hepsiyle aram çok iyi.