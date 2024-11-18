Van der Vaart’tan Weghorst’a tepki: Midemi bulandırdı

Hollanda Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında Macaristan ile karşı karşıya geldi. Maçın hemen başlarında Macar yardımcı antrenörü Adam Szalai, yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle baygınlık geçirdi.

Kulüp doktorlarının ilk müdahalesini yaptığı 36 yaşındaki çalıştırıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Uzun süre ara verilen karşılaşmaya kaldığı yerden devam edilirken maçın ilk golü 21. dakikada atıldı.

SEVİNÇ NEDENİYLE LİNÇ YEDİ

Bir dönem Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst, Hollanda'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetti ancak yaşadığı sevinç nedeniyle ülkesinde adeta linç edildi.

"KUTLAMASINI İZLEMEK MİDEMİ BULANDIRDI"

Eski Hollandalı futbolcu Rafael van der Vaart yorumculuk yaptığı maçta, "Weghorst'un kutlamasını izlemek midemi bulandırdı. Macaristan'ın oyuncularının aslında maçı bırakıp soyunma odasına gitmeye hakları olduğunu anlaması gerekirdi. Bunun yerine sahada bir toplantı yaptılar ve oyuna devam etmeye karar verdiler. Bu büyük bir saygıyı hak ediyor çünkü o anda hiçbir oyuncu durumun ne olduğunu bilmiyordu. Devam etmeye karar verdiler, Hollanda penaltı kazandı ve sonra Weghorst sanki Dünya Kupası finalinde galibiyet golünü atmış gibi kutlamaya başladı. Bunu kesmesi gerekirdi." dedi.