2025 Afrika Uluslar Kupası’na katılacak takımlar belli oldu

Cezayir, Senegal, Kamerun, Fildişi Sahili, Mısır gibi şampiyonluk adayları da elemelerde başarılı sonuçlara imza attı. Tarihinde 4 kez kıtanın en büyüğü olan Gana, bu yıl elemeleri geçemedi. F Grubu'nda 3 puan toplayarak son sırada yer aldı.



Afrika Uluslar Kupası elemelerinde gruptan çıkan takımlar şöyle:

A Grubu: Komorlar, Tunus

B Grubu: Fas, Gabon

C Grubu: Mısır, Botsvana

D Grubu: Nijerya, Benin

E Grubu: Cezayir, Ekvator Ginesi

F Grubu: Angola, Sudan

G Grubu: Zambiya, Fildişi Sahili

H Grubu: Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya

I Grubu: Mali, Mozambik

J Grubu: Kamerun, Zimbabve

K Grubu: Güney Afrika, Uganda

L Grubu: Senegal, Burkina Faso



6 FARKLI ŞEHİR, 6 STADYUM

Turnuvaya ikinci kez ev sahipliği yapacak olan Fas'ta 52 karşılaşma 6 farklı stadyumda oynanacak. Kazablanka şehrinde yer alan ve 1988 Afrika Uluslar Kupası finalinin de oynandığı Muhammed V Stadyumu'nun yanı sıra futbolseverlere hizmet verecek stadyumlar şöyle:

"Adrar Stadyumu (Agadir), Fez Stadyumu (Fez), İbn Batouta Stadyumu (Tanca), Marakeş Stadyumu (Marakeş), Prens Moulay Abdellah Stadı (Rabat)"

