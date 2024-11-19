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Giriş Tarihi: 19.11.2024 15:36

Afrika'da yılın futbolcusu finalistleri açıklandı!

Afrika Futbol Konfederasyonu, yılın oyuncusu ödülü için finale kalan 5 ismi açıkladı. Geçen sezon ödülü, Victor Osimhen kazanmıştı.

Afrika’da yılın futbolcusu finalistleri açıklandı!

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF), 2024 yılı için "Afrika'da Yılın Futbolcusu" ödülüne aday olan futbolcuları duyurdu.

Geçtiğimiz yıl bu ödülün sahibi olan Victor Osimhen, bu yıl finalist oyuncular arasında yer almadı.

Borrisa Dortmunda forması giyen Guinea asıllı Serhou Guirassy, Achraf Hakimi (Fas, Paris Saint-Germain), Ademola Lookman (Nijerya, Atalanta Bergamo), Simon Adingra (Fildişi Sahili, Brighton) ve Ronwen Williams (Güney Afrika, Mamelodi Sundowns) listede yer aldı.

Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre yılın oyuncusu finalistleri şu şekilde:

-Simon Adingra - Brighton

-Serhou Guirassy - Borussia Dortmund

-Achraf Hakimi - Paris Saint-Germain

-Ademola Lookman - Atalanta

-Ronwen Williams - Sundowns

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Afrika'da yılın futbolcusu finalistleri açıklandı!
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