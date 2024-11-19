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Giriş Tarihi: 19.11.2024 13:54

Galatasaray'da Victor Nelsson'a veda zamanı! La Liga'dan sürpriz talip

Süper Lig devlerinden Galatasaray, bu sezon koyduğu hedeflere emin adımlarla ilerlerken, öte yandan da transfer çalışmaları için kollarını sıvamıştı. Takımda yeteri kadar fırsat bulamadığını düşünen Victor Nelsson'a ayrılığı için yeşil ışık yapan sarı kırmızılılar, La Liga ekibinin oyuncuya talip olacağını öğrendi. İşte detaylar...

Galatasaray’da Victor Nelsson’a veda zamanı! La Liga’dan sürpriz talip

Son şampiyon Galatasaray'da Victor Nelsson, istenilen performansı sergileyememiş ve Sanchez ile Abdülkerim'in gölgesinde kalmıştı.Kulübeye hapsolan Danimarkalı oyuncu, sarı kırmızılı yönetim ile görüşmüş ve transfer olmak istediğini belirtmişti.Nelsson'a bu bağlamda yeşil ışık yakan Cimbom, devre arasında gelecek olan teklifleri değerlendireceğini duyurmuştu.

Yönetim tarafından verilen onayın ardından Premier Lig ekiplerinden West Ham United'ın Victor Nelsson'u gündemine aldığı açıklanmıştı.İspanyol basınında çıkan haberlere göre ise Real Betis, 26 yaşındaki stoper için sarı kırmızılılara teklif götürmeye hazırlanıyor.Dış basında West Ham ve Real Betis'in kesin olarak ilgi duyduğu açıklanan oyuncu için ilerleyen günlerde Fiorentina, Bologna ve Lille'nin de harekete geçebileceği iddialar arasında.

Galatasaray'ın sözleşme yenileme teklifini reddeden Nelsson, bu sezon sarı kırmızılı forma ile 10 maçta 533 dakika süre aldı. Danimarkalı oyuncu, henüz bir gol veya asist katkısı sunmadı. (Fotomaç)

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Galatasaray'da Victor Nelsson'a veda zamanı! La Liga'dan sürpriz talip
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