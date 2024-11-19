Göztepe’de golcü çok! Romulo en skorer isim...

Süper Lig'de 18 puanla 6.sırada bulunan İzmir temsilcisi Göztepe, geride kalan 11 maçta 19 kez sevinç yaşadı.

Göztepe'de Brezilyalı Romulo 5 golle takımının en skorer ismi olurken, Sarı-kırmızılılarda Juan ve Solet de 2'şer kez fileleri sarstı.

Sol bek Djalma, stoperler Koray, Heliton ve Taha, orta saha oyuncuları Doğan, Matsuki, Ahmed ve Tijanic ile santrfor Fofana da gol sevinci yaşayan isimler oldu.

EVİNDE 14 GOL ATTI

Her bölgeden hücuma katkı alan Göztepe'nin savunma oyuncuları özellikle attıkları gollerle dikkat çekti. Defansta görev yapan oyuncularından 4 gol katkısı gördü. Özellikle Gürsel Aksel Stadı'nda müthiş bir performans ortaya koyan Göztepe evinde 14 gol atarak rakiplerinin korkulu rüyası oldu.

Sahasında 1 yılı aşkın bir süredir yenilgi yüzü görmeyen Göztepe, deplasmanlarda ise 5 gol kaydetti ancak henüz galibiyet alamadı.

Göztepe, 24 Kasım Pazar günü İstanbul'da Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek.