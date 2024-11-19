G.SARAY HABERİ: Osimhen’den Galatasaray yönetimine: Bonservisimi alın

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da dolcü oyuncu Victor Osimhen, performansıyla taraftarın yeni gözdesi oldu. Sarı Kırmızılılar, Osimhen'in bonsversini alma planları yaparken, Nijeryalı oyuncudan da yönetime talep geldi.

Ocak ayında ayrılma düşüncesini kafasından tamamen atan 25 yaşındaki futbolcu, bonservisini almaları halinde kariyerine Galatasaray'da devam etmek istediğini söyledi.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN İSMİ TAKASTA GEÇİYOR

Başkan Dursun Özbek ve yönetim 20 gündür Osimhen'i satın almanın formülünü arıyor. Barış Alper Yılmaz'ın takas olarak Napoli'ye önerilmesi ve 66 milyon Euro olan bonservis bedelinin aşağı çekilmesi, ayrıca sponsor formülleri masaya yatırılıyor.



MANU'DAN YENİ TEKLİF

İtalyan basınında Victor Osimhen haberleri de çıkmaya devam ediyor. Yıldız oyuncunun adı bu kez de Manchester United ile anıldı. İddiaya göre İngiliz ekibi, Osimhen için Napoli'ye Joshua Zirkzee artı 50 milyon Euro teklif etti. Futbolcusu için 75 milyon Euro isteyen Napoli ise takasa sıcak bakıyor ancak paranın daha fazla yükseltilmesini istiyor. Bu arada Chelsea de golcü futbolcudan vazgeçmiş değil.

OKAN BURUK AÇIKLADI

Teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde Osimhen hakkında yaptığı açıklamada, "Sözleşmesinde ocak ayı için bir çıkış maddesi var ama kalacağını söyledi" demişti.