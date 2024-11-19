Montella’ya ‘gitme’ dedik!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, kendisine Roma'dan gelen bir teklif olmadığını söylemişti. Dün ise Karadağ maçının basın toplantısına kaptan Hakan Çalhanoğlu, hocasıyla birlikte çıktı ve ayrıntıları verdi. EURO 2024'ten sonra büyük bir birliktelik olduğunu aktaran 30 yaşındaki orta saha, "Herkes birbirini sayıyor, seviyor.Hocamızın iletişimi sayesinde oldu. Herkes onu seviyor ve sahip çıkıyor" dedi. Bir ara Roma dedikodularının olduğunu da belirtirken, "Biz ona 'Burada kalacaksın' dedik. Burada kalmasını istedik daha doğrusu. O da kalmayı tercih etti. Beraber çalıştığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.Sakatlığı sebebiyle bugün sahada olmayacağını da açıklayan Hakan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnter başkanımıza teşekkür ediyorum anlayışından dolayı. Galler maçından sonra beni ve hocamızı aradılar. Burada kalmayı tercih ettim takımı yalnız bırakmamak için. Eski sakatlığım geri geldi ama çok şükür o kadar kötü değil, yırtığım da yok. Cumartesi sahada olurum."A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Karadağ ile çok zor bir maç oynayacaklarını söylerken şu ifadeleri kullandı: "Hocalık görevi, bir bakıma koruma kalkanı gibidir. Sizin göreviniz hep eleştirileri üzerinize almak ve takıma yansıtmamak. Milli takımda bunu daha fazla hissettim. Kararları verirken hep mantık çerçevesinde, en iyisini yapmaya çalıştım. Herkesi memnun etmeye çalışmıyorum. Buna çalışsam hocaya gerek yok diye düşünüyorum."A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçınıKayseri'de Galler'le berabere kalarak gruptan lider çıkma şansını bu karşılaşmaya bırakan Ay-Yıldızlılar, Karadağ'ı yenerse aynı saatteki Galler-İzlanda mücadelesinin sonucuna bakmadan ilk kez A Ligi'nde mücadele etme hakkını kazanacak.Galler 3 farklı kazanırsa grup lideri olacak. Millilerin 1-1'lik beraberliği halinde Galler'e 3 gollü galibiyet de yetmeyecek. Galler lider olursa,Her şeyin eşit olması halinde grup maçlarında görülen kartlar da ilk sıra için belirleyici olacak.