Son dakika: Fenerbahçe’ye müjdeli haber! Alexander Djiku dönüyor

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Alexander Djiku, Kayserispor maçında forma giyebilecek.

Ganalı oyuncu, Trabzon maçında sakatlanıp kenara gelmiş ve Alkmaar karşısında görev yapamamıştı. Djiku, ligdeki son Sivas mücadelesinde 12. dakikada sakatlanan Çağlar'ın yerine oyuna girmişti.

Gana Milli Takımı'ndan davet alan 30 yaşındaki stoper, bir kez daha adalesinden sorun yaşayınca kadrodan çıkartıldı. Milli arada tedavisi tamamlanan Djiku'nun bu hafta takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Başarılı savunmacının, Kayseri deplasmanında kadrodaki yerini alması bekleniyor. (Sporx)