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Giriş Tarihi: 19.11.2024 14:01

Son dakika: Galatasaray'a geri döneceği iddia ediliyordu! Wilfried Zaha için flaş gelişme

Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip kadrosunu güçlendirmek için harekete geçerken flaş bir gelişme yaşanmıştı. Sezon başında Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha'nın takıma geri döneceği iddia ediliyordu. Bu durum için Galatasaray'da karar verildi. İşte detaylar... .

Son dakika: Galatasaray’a geri döneceği iddia ediliyordu! Wilfried Zaha için flaş gelişme

Galatasaray'da Wilfried Zaha, sezon başında Fransız ekiplerinden Lyon'a kiralanmıştı.Fildişili oyuncu burada da istediğini bulamadı ve bir süre sonra kadro dışı kaldı. Sonrasında ise yeterli süre alamayan Zaha ile ilgili flaş iddialar ortaya atıldı.

Galatasaray'a geri döneceği konuşulan yıldız oyuncu için yeni bir gelişme yaşandı.Sezon başında Lyon'a kiralanan Wilfried Zaha, Galatasaray'da olduğu gibi Fransa'da da beklentileri karşılayamadı. İşte detaylar...

Teknik direktör Pierre Sage ile sorunlar yaşayan ve şu ana kadar 5 maçta 111 dakika forma giyebilen Fildişili yıldızla ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
Fransa'da çok mutsuz olan Zaha'nın Galatasaray'a dönmek için yöneticilere haber gönderdiği belirtildi.Takvim'in haberine göre; hem Okan Buruk hem de yönetimin bu talebe karşı çıktığı ve sezon sonuna kadar Zaha'nın Galatasaray'a dönmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

32 yaşındaki futbolcunun Sarı-Kırmızılı kulüple 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Son dakika: Galatasaray'a geri döneceği iddia ediliyordu! Wilfried Zaha için flaş gelişme
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