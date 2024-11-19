Son dakika haberleri: Milli Takım’da hedef Uluslar A Ligi! Karadağ - Türkiye maçının 11’leri belli oldu

İlk maçta Karadağ'ı İrfan Can Kahveci'nin tek golüyle mağlup eden Türkiye bu maçı da kazanmak istiyor. Karşılaşma öncesinde Montella'nın sahaya süreceği ilk 11 belli oldu.

Karadağ: Nikic, Vukcevic, Vujacic, Sipcic, Tuci, Jankovic, Jovetic, Vukotic, Gasevic, Loncar, Krstovic

Türkiye: Mert Günok, Eren Elmalı, Merih, Emirhan, Kaan Ayhan, Okay, Orkun, Kerem, Arda, Yunus, Kenan

Yedekler: Altay, Uğurcan, Zeki, Samet, Yasi Özcan, Doğucan, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Barış Alper, Enes Ünal, Bertuğ, Semih Kılıçsoy.

HAKAN KADRODA YOK

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Galler maçında sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Dün basın toplantısında konuşan tecrübeli yıldız, Karadağ'a karşı forma giyemeyeceğini açıkladı.

UEFA ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU

TÜRKİYE - 11 PUAN

Galler - 9 Puan

İzlanda - 7 Puan

Karadağ - 0 Puan

TÜRKİYE NASIL TUR ATLAR?

Milli takımın, Karadağ ile golsüz berabere kalması halinde Galler de İzlanda'yı 3-0 yenerse averaj, ikili averaj, atılan ve yenilen goller eşitlenecek.