Son dakika haberleri: Milli Takım’da hedef Uluslar A Ligi! Karadağ - Türkiye maçının 11’leri belli oldu

UEFA Uluslar B Ligi'nde grubun son maçında Türkiye deplasmanda Karadağ'a konuk oluyor. A Milli Takım, bu maçı kazanması halinde 14 puanla lider olarak Uluslar A Ligi'ne yükselecek.
İlk maçta Karadağ'ı İrfan Can Kahveci'nin tek golüyle mağlup eden Türkiye bu maçı da kazanmak istiyor. Karşılaşma öncesinde Montella'nın sahaya süreceği ilk 11 belli oldu.
Karadağ: Nikic, Vukcevic, Vujacic, Sipcic, Tuci, Jankovic, Jovetic, Vukotic, Gasevic, Loncar, Krstovic
Türkiye: Mert Günok, Eren Elmalı, Merih, Emirhan, Kaan Ayhan, Okay, Orkun, Kerem, Arda, Yunus, Kenan
Yedekler: Altay, Uğurcan, Zeki, Samet, Yasi Özcan, Doğucan, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Barış Alper, Enes Ünal, Bertuğ, Semih Kılıçsoy.
HAKAN KADRODA YOK
A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Galler maçında sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Dün basın toplantısında konuşan tecrübeli yıldız, Karadağ'a karşı forma giyemeyeceğini açıkladı.
UEFA ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU
TÜRKİYE - 11 PUAN
Galler - 9 Puan
İzlanda - 7 Puan
Karadağ - 0 Puan
TÜRKİYE NASIL TUR ATLAR?
Milli takımın, Karadağ ile golsüz berabere kalması halinde Galler de İzlanda'yı 3-0 yenerse averaj, ikili averaj, atılan ve yenilen goller eşitlenecek.
CENTİLMENLİK PUANI
Bu durumda ise iki takımın centilmenlik puanı (görülen kartlar) lideri belirleyecek.
Türkiye'nin Karadağ'a mağlup olması ve Galler'in de İzlanda'yı mağlup etmesi halinde Vincenzo Montella'nın ekibi, grup liderliğini kaybedecek.
GRUBU İKİNCİ BİTİREN A LİGİ'NE YÜKSELİYOR MU?
Uluslar B Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamlayan ekipler, A Ligi'nde bir grup üçüncüsüyle play-off oynuyor ve A Ligi bileti almaya çalışıyor.