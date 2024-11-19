Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberleri: Milli Takım'da hedef Uluslar A Ligi! Karadağ - Türkiye maçının 11'leri belli oldu
Giriş Tarihi: 19.11.2024 21:32 Son Güncelleme: 19.11.2024 21:41

Son dakika haberleri: Milli Takım'da hedef Uluslar A Ligi! Karadağ - Türkiye maçının 11'leri belli oldu

Son dakika haberleri: UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden A Milli Takımımız Türkiye bugün gruptan lider çıkmak adına sonuncu olan Karadağ'a konuk oluyor. Bu maçı kazanması halinde liderliğini garantileyecek olan Milli Takım'ın ilk 11'i de belli oldu.

Son dakika haberleri: Milli Takım’da hedef Uluslar A Ligi! Karadağ - Türkiye maçının 11’leri belli oldu

UEFA Uluslar B Ligi'nde grubun son maçında Türkiye deplasmanda Karadağ'a konuk oluyor. A Milli Takım, bu maçı kazanması halinde 14 puanla lider olarak Uluslar A Ligi'ne yükselecek.

İlk maçta Karadağ'ı İrfan Can Kahveci'nin tek golüyle mağlup eden Türkiye bu maçı da kazanmak istiyor. Karşılaşma öncesinde Montella'nın sahaya süreceği ilk 11 belli oldu.

Karadağ: Nikic, Vukcevic, Vujacic, Sipcic, Tuci, Jankovic, Jovetic, Vukotic, Gasevic, Loncar, Krstovic

Türkiye: Mert Günok, Eren Elmalı, Merih, Emirhan, Kaan Ayhan, Okay, Orkun, Kerem, Arda, Yunus, Kenan

Yedekler: Altay, Uğurcan, Zeki, Samet, Yasi Özcan, Doğucan, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Barış Alper, Enes Ünal, Bertuğ, Semih Kılıçsoy.

HAKAN KADRODA YOK

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Galler maçında sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Dün basın toplantısında konuşan tecrübeli yıldız, Karadağ'a karşı forma giyemeyeceğini açıkladı.

UEFA ULUSLAR LİGİ PUAN DURUMU

TÜRKİYE - 11 PUAN

Galler - 9 Puan

İzlanda - 7 Puan

Karadağ - 0 Puan

TÜRKİYE NASIL TUR ATLAR?

Milli takımın, Karadağ ile golsüz berabere kalması halinde Galler de İzlanda'yı 3-0 yenerse averaj, ikili averaj, atılan ve yenilen goller eşitlenecek.

CENTİLMENLİK PUANI

Bu durumda ise iki takımın centilmenlik puanı (görülen kartlar) lideri belirleyecek.

Türkiye'nin Karadağ'a mağlup olması ve Galler'in de İzlanda'yı mağlup etmesi halinde Vincenzo Montella'nın ekibi, grup liderliğini kaybedecek.

GRUBU İKİNCİ BİTİREN A LİGİ'NE YÜKSELİYOR MU?

Uluslar B Ligi'nde grubunu ikinci sırada tamamlayan ekipler, A Ligi'nde bir grup üçüncüsüyle play-off oynuyor ve A Ligi bileti almaya çalışıyor.

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Son dakika haberleri: Milli Takım'da hedef Uluslar A Ligi! Karadağ - Türkiye maçının 11'leri belli oldu
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