Takım arkadaşına ırkçılıktan 7 maç ceza aldı

Geçen hafta Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a yenilen Tottehnam, ırkçılık tartışmalarıyla çalkalanırken görülmemiş bir ceza çıktı. Uruguaylı Rodrigo Bentancur, ülkesinde katıldığı bir programda Tottenham'la ilgili bir soru üzerine Güney Koreli takım arkadaşı Heung-min Son için,demişti. İngiltere Federasyonu, Bentancur'anedeniyle 7 maç men ile 100 bin sterlin para cezası kesti. 27 yaşındaki oyuncu, röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle