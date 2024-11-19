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Giriş Tarihi: 19.11.2024

Takım arkadaşına ırkçılıktan 7 maç ceza aldı

Tottenham’da Bentancur, Güney Koreli Son’la ilgili sözleri nedeniyle ağır bir bedel ödedi

Takım arkadaşına ırkçılıktan 7 maç ceza aldı
Geçen hafta Avrupa Ligi'nde Galatasaray'a yenilen Tottehnam, ırkçılık tartışmalarıyla çalkalanırken görülmemiş bir ceza çıktı. Uruguaylı Rodrigo Bentancur, ülkesinde katıldığı bir programda Tottenham'la ilgili bir soru üzerine Güney Koreli takım arkadaşı Heung-min Son için, "Son ya da Son'un kuzenlerinden biri… Çünkü Korelilerin hepsi aynı, birbirine benziyor" demişti. İngiltere Federasyonu, Bentancur'a 'aşağılayıcı ve ırkçı söylem kullanması' nedeniyle 7 maç men ile 100 bin sterlin para cezası kesti. 27 yaşındaki oyuncu, röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle takım arkadaşından özür dilese de ağır bir fatura ödemekten kurtulamadı.
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Takım arkadaşına ırkçılıktan 7 maç ceza aldı
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