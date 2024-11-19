U21 | Türkiye, Sırbistan’a mağlup oldu! Maç sonunda saha karıştı...





58. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Vlahovic'in şutunda kaleci Jankat ayaklarıyla topu kurtardı. Oyun alanına dönen topu takip eden Vlahovic kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-2



61. dakikada Burak'ın kullandığı köşe vuruşunda kale alanına yapılan ortaya yükselen Hamza'nın kafa vuruşunda kaleci Lazar meşin yuvarlağı kornere çeldi.



74. dakikada Mustafa, rakip ceza yayının önünde Aleksej Vukicevic tarafından sert müdahaleyle düşürüldü. Hakem faul çalarken bir anda iki takım oyuncuları arasında itiş kakış yaşanmaya başladı. Yedek kulübelerinin ve teknik ekiplerin de yatıştırmak için saha içine girdiği dakikalarda tansiyon kısa sürede düşürüldü.



Türkiye: Jankat Yılmaz, Emir Ortakaya, Baran Moğultay (Emre Can Terzi dk. 86), Yunus Emre Konak, Demir Ege Tıknaz, Ege Bilsel (Furkan Demir dk. 86), Hamza Güreler, Baran Ali Gezek (Başar Önal dk. 46), Burak İnce (Livan Burcu dk.68), Emirhan Demircan (Engin Poyraz Efe Yıldırım dk. 82), Mustafa Erhan Hekimoğlu



Teknik Direktör: Gökhan Gönül



Sırbistan: Lazar Kalicanin, Victor Radojevic, Aleksej Vukicevic, Stefan Lekovic, Matija Mitrovic, Jovan Mijatovic (Bogdan Mircetic dk. 70), Aleksa Cvetkovic, Vanja Vlahovic (Marko Lazetic dk. 90+2), Milan Aleksic (Jovan Sljivic dk. 83), Nikola Krstic (Milos Lukovic dk. 70), Stefan Dzodic (Dimitrije Acimovic dk. 90+2)



Teknik Direktör: Aleksandar Kolarov



Goller: Mustafa Erhan Hekimoğlu (dk.55) (Türkiye, Aleksa Cvetkovic (dk.45+1), Vanja Vlahovic (dk.58) (Sırbistan)