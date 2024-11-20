A Milli Takım Avrupa basınında: "Hayalleri ezildi"

UEFA Uluslar B Ligi altıncı maçında ülkemiz, deplasmanda Karadağ'a 3-1 mağlup oldu. Karadağ'ın tüm gollerini Nikola Krstovic atarken millilerimizin tek golünü Kenan Yıldız kaydetti.

Grubun diğer maçındaysa Galler evinde İzlanda'yı 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini Liam Cullen (2), Brennan Johnson ve Harry Wilson atarken İzlanda'nın tek golünü Guojohnsen rakip filelere gönderdi.

Aldığı galibiyetin ardından puanını 12'ye yükselten Galler, A Milli Takımımızın Karadağ'a karşı aldığı 3-1'lik mağlubiyetin sonucunda UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi.

Ülkemizin grubunu ikinci olarak tamamlaması futbol kamuoyunu şaşırtırken Karadağlı ve Galli gazetelerde Türkiye'nin yaşadığı mağlubiyete manşetlerinde yer verdi.

VIJESTI: "ONUR, GURUR VE KARAKTER"

Karadağlı Vijeste gazetesi, ülkelerinin millilerimize karşı aldığı 3-1'lik galibiyetin Türkiye'nin liderliğine mal olduğunu yazarken haberde "Onur, Gurur ve Karakter: Aldığımız Galibiyet Türkiye'nin Hayallerini Ezdi" başlığını kullandı.

CGSPORT: "TARİHİMİZİN EN BÜYÜK GALİBİYETLERİNDEN BİRİ"

Cgsport ise bu maçı Karadağ futbol tarihinin en özel karşılaşmalarından biri olarak tanımladı. Gazete, ülkemize karşı hat - trick yapan Krstovic'i ön plana çıkartırken "Krstovic'in Hat - Trick'i ile Türkiye'yi yendik" başlığı ile haberi manşetine taşıdı.

POBJEDA: "TÜRKİYE İÇİN KÖTÜ SON"

Pobjeda gazetesi ise ülkelerinin aldığı bu galibiyetinin Türkiye'ye olabilecek en kötü sonu yaşattığını yazdı. Karadağlı futbolseverlerin maçın bitmesini bekleyemediğini belirten Pobjeda, bu sonuçla birlikte Galler'in A Ligi'ne yükseldiği bilgisini de okuyucularıyla paylaşırken haberde, "Türkiye İçin Kötü Son" başlığını kullandı.

SOUTH WALES: "KARADAĞ'IN YARDIMIYLA LİG YÜKSELDİK"

South Wales gazetesi Galler karşılaşmasının özetine haberinde yer verirken "Acımasız" olarak nitelendirdikleri milli takımlarının ülkemizden liderliği aldığını yazdı. "Acımasız Galler Karadağ'ın Yardımıyla Lig Yükseldi" başlığını kullanan South Wales, Türkiye'nin aldığı mağlubiyet ile birlikte ülkelerinin Dünya Kupası için play - off oynamaya hak kazandığı bilgisini de okuyucularıyla paylaştı.

BBC SPORT: "TÜRKİYE'NİN YENİLGİSİ GALLER'İ YÜKSELTTİ"

BBC Sport ise millilerimizin Karadağ'a karşı aldığı 3-1'lik yenilgiyi bir "şok" olarak nitelendirirken Galler'in bu sonuçla UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldiğini yazdı. Türkiye'nin geceye lider olarak girdiği halde avantajını kaybettiğini belirten BBC, haberinde "Türkiye'nin Karadağ'a Yenilmesi Craig Bellamy ve Öğrencilerine Lig Yükseltti" başlığını kullandı.

ITV: "KARADAĞ İLK MAÇINI KAZANDI GALLER LİG ATLADI"

ITV gazetesi ise Galler'in karşılaşma önceki tek umudunun grupta daha önce oynadığı hiçbir maçı kazamamış Karadağ'ın 12 puanlı lider Türkiye'nin karşısında alacağı galibiyet olduğunu yazdı. Ada ülkesinin umduğu bu düşük ihtimalli sonucun gerçekleştiğini belirten ITV, haberinde de "Galler'den Çok Büyük Yükseliş" başlığını kullandı.