A Milli Takım’ın Karadağ yenilgisi Avrupa’da tartışılıyor: "Montella savunmaya dikkat etmeli"

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nin son maçında Karadağ'a 3-1 mağlup olarak büyük bir şok yaşadı. Bu mağlubiyetle liderliği Galler'e kaptıran Türkiye, play-off oynama hakkı kazandı. Karadağlı gazeteciler, maç sonrası yaptıkları yorumlarda milli takımın hücum hattında santrfor eksikliğine ve savunmadaki zafiyetlere dikkat çekti. Nikola Krstovic'in hat-trick yaparak yıldızlaştığı karşılaşmayı değerlendiren Karadağlı muhabirler, "Krstovic'e çok fazla alan verildi. Bu, Türkiye'nin savunmada çözmesi gereken en büyük sorunlardan biri" dedi.

Karadağlı gazeteciler ayrıca kaleci Mert Günok'un performansını eleştirerek, "Türkiye için yeni bir kalecinin zamanı gelmiş olabilir" yorumunu yaptı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın dikkat etmesi gereken noktaları sıralayan gazeteciler, "Türkiye'nin en iyi dönemini henüz görmedik. Play-off'ta savunma performansı belirleyici olacak" ifadeleriyle uyardı.