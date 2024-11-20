Başkan Perez çok net: Arda Güler gitmeyecek!

devi Real Madrid'in başkanı Florentino Perez, beklediği forma şanslarını bulamadığı için mutsuz olan ve hakkında ayrılık iddiaları çıkan Arda Güler için son noktayı koydu. İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Başkan Perez'in medya mensuplarının milli oyuncu ile ilgili sorularına,yanıtını verdiği ifade edildi. Yine ülke basınında yer alan haberlerde Perez'in, genç oyuncunun bulduğu forma süresi hakkında teknik direktör Carlo Ancelotti ile görüştüğü de belirtildi