Beşiktaş yeni uygulaması BJK SuperApp projesini tanıttı!

Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde düzenlenen lansmana; Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile futbolculardan Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Mustafa Hekimoğlu, Felix Uduokkhai'nin yanı sıra Sigortem.net CEO'su Ataman Kalkan, Paribu CEO'su Yasin Oral, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, United Payment Genel Müdürü İlker Sözdinler, Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Hüsnü Avşar Gürdal ile Türkiye İş Bankası Dijital Bankacılık, Ödeme Sistemleri ve Müşteri Deneyiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle katıldı.

Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ile Beşiktaş Futbol Yatırımları ve Ticaret A.Ş'nin yüzde 50-50 ortaklığında SPK onaylı girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF) olarak 1 milyon TL sermayeyle Teknokent'te kurulan Beşiktaş Dijital Çözümler A.Ş tarafından gerçekleştirilen BJK SuperApp, taraftarların Beşiktaş'a dair bilgilere ve hizmetlere tek bir merkezden erişmesini sağlayacak. Uygulamada, sigorta ve kredi olanaklarından bilet satışına, dijital cüzdandan kişiye özel tasarımlı kartlara kadar birçok ayrıcalık da yer alırken, 'Beşiktaş Senindir' sloganıyla tanıtılan BJK SuperApp'te uygulamalar da ücretsiz olarak sunulacak.

HEDEF 1 YILDA 1 MİLYON KULLANICIYA ULAŞMAK

BJK SuperApp'in toplam 1 milyon Dolar'lık proje maliyetinin tamamı kongre üyeleri ve gönüllü iş ortakları tarafından karşılandı. BJK SuperApp yapısını kuranların tamamı da yine kongre üyeleri ve gönüllülerden oluştu. BJK SuperApp, 1 yıl içerisinde 1 milyon kullanıcıya ve 300 bin BJK Kart sahipliğine ulaşılması hedefleniyor.

BJK SuperApp'i bugünden itibaren siyah-beyazlı taraftarların büyüteceğini, değiştireceğini ve geliştireceğini ifade eden Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Dijital App uygulamasının dijital bir cüzdan olacağını ifade etmiştik. İş ortaklarımız ve arkadaşlarımız çok özendi, dijital cüzdan özellikleriyle özel içeriklerin bir arada olduğu çok daha gelişmiş bir versiyonu taraftarlarımızın kullanımına sundu. BJK SuperApp'in nasıl bir kurumsal güç olduğunu camiamızın zamanla çok daha iyi anlayacağını düşünüyorum. SuperApp bir seçim vaadi olarak bilinse de, aslında Beşiktaş'ın çağı yakalamak için hayata geçirmek zorunda olduğu bir yatırımdır. Dünyada tüm yazılım projeleri kullanıcısıyla birlikte büyüyor, öğreniyor ve gelişiyor. BJK SuperApp'i bugünden itibaren taraftarımız büyütecek, değiştirecek ve geliştirecek. Beşiktaş bugüne dek hep taraftarlarına "bize maddi destek verin" dedi. Bu camiayı büyük yapan her zaman taraftarıdır. Her Beşiktaşlının uygulamayı indirmesi ve ana cüzdanı olarak kullanması gerekiyor" diye konuştu.

Sigortam.net CEO'su Ataman Kalkan, "Sigortam.net olarak, spora ve sporculara destek verme misyonumuzu sürdürürken, sporun birleştirici gücüne olan inancımızı da Beşiktaş ile omuz omuza yürüyerek bir kez daha pekiştiriyoruz. BJK SuperApp'te yer alan tek dijital sigorta platformuyuz. Artık app kullanıcısı olan Beşiktaş taraftarları, ihtiyaç duydukları sigorta çözümlerine Sigortam.net ile kolaylıkla ulaşabilecek. Ayrıca bu iş birliği kapsamında BJK SuperApp kullanıcıları için çok ayrıcalıklı bir yurt dışı seyahat sağlık sigortası ürününü hayata geçirdik" şeklinde konuştu.

United Payment Genel Müdürü İlker Sözdinler ise şu yorumlarda bulundu:

"BJK SuperApp'i, yeni nesil gençlik ve yeni nesil taraftarlarımızı düşünerek tasarladık. Onların hem kulübümüzle bağını güçlendirecek hem de günlük hayatta ihtiyaçlarını karşılayacak bir platform oluşturmak istedik. Finansal teknoloji altyapımızla Beşiktaş taraftarlarını dünya kulüplerinin standartlarına taşıyacağız. Yıllardır kadın futbol takımının ana sponsoru United Payment, BJK SuperApp'in de finansal altyapı sağlayıcısı oldu. Amacımız yeni nesil taraftarların hayatını kolaylaştırırken Beşiktaş taraftarını da dünya standartlarına kavuşturmak olacak."