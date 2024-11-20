Beşiktaş’ta Bronckhorst’tan radikal karar: İki futbolcuyla yollar ayrılıyor

Trendyol Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen arada çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta devre arasının transfer planlaması da sürüyor.

Siyah-beyazlılar, ara transferde kadrosunu en az iki futbolcuyla güçlendirmeyi planlarken öncelik forvet ve kanat bölgelerinde. Bu doğrultuda çalışmalarını yapan Beşiktaş'ta ayrılacak oyuncular için de formül aranıyor. Kadroda düşülmeyen iki isim için teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un kararını verdiği belirtildi.

Milliyet gazetesinde yer alan haberde, Beşiktaş'ın Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain'i ara transferde kiralık olarak göndermek istediği ifade edildi. İki futbolcunun ayrılığa yanaşmaması halinde sözleşmelerinin tek taraflı olarak feshedilebileceği kaydedildi.

Beşiktaş'a geçtiğimiz sezonun başında transfer olan Jean Onana'nın sözleşmesi 2027'de, Alex Oxlade-Chamberlain'in kontratı ise 2026'da sona eriyor.

Bu sezon hiçbir maçta süre almayan Alex Oxlade-Chamberlain, sadece Süper Lig'deki Kayserispor maçının kamp kadrosuna dahil edilmişti.

Jean Onana ise altı maçta sahaya çıkarken gol veya asist kaydedemedi.