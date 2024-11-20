FENERBAHÇE HABERİ: Fener’in izlediği isim: Romeo Amane

Devre arasında 8 numara pozisyonuna da transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe, Cristian Medina konusunu henüz netleştiremedi. Arjantinli yıldızla kesin olarak anlaşan ancak Boca Juniors'ın sürekli değişen istekleri nedeniyle imzaları attıramayan sarı lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi. Fenerbahçe izleme komitesinden bir ismin, İsveç ekibi Hacken'de forma giyen Romeo Amane'yi canlı olarak takip ettiği öğrenildi.

Kanarya'nın son dönemde gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çeken 21 yaşındaki Senegalli futbolcuyu yaklaşık 6 aydır gözlem altında tuttuğu belirlendi. Geçtiğimiz günlerde sona eren İsveç Ligi'nde 28 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Amane'nin ismi sezon başında Trabzonspor'la da anılmıştı. Piyasa değeri 5 milyon Euro olan genç futbolcu 2022 yılında bedelsiz olarak Hacken'e transfer oldu ve büyük bir çıkış yakaladı. Romeo Amane'nin 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. (Takvim)