GALATASARAY HABERİ: Aslan için Heung-min Son iddiası

Victor Osimhen transferiyle Avrupa'yı kasıp kavuran Aslan, yine ses getirecek bir takviye için kolları sıvadı. Cimbom'un hedefindeki isim Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-min Son... Önümüzdeki yaz kulübüyle sözleşmesi bitecek olan Son'u gündemine alan sarı kırmızılılar, önce ocak ayı için uygun bir bonservis bedeli teklif edecek; olmazsa sezon sonunda bedavaya getirmeye çalışacak.

Hem kanatta hem de forvette oynayabilen Güney Koreli yıldız, kadro varyasyonu konusunda Okan Buruk'un da elini güçlendirecek. Bu dev operasyon için kolları sıvayan Galatasaray'ın önünde ise ciddi bir engel bulunuyor. Sözleşmesinde bir yıllık opsiyon maddesi bulunan Son, önümüzdeki günlerde Tottenham'la masaya oturacak. En son eylül ayında da kontrat yenileme konusu gündeme gelmiş ancak tecrübeli yıldız yeni bir imzaya sıcak bakmadığını dile getirmişti. Heung-min Son için sarı kırmızılı yönetim tüm şartları zorlayacak. (Fotomaç)

