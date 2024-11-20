GALATASARAY HABERİ: Cimbom, Jhon Arias’ı bitiriyor

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde başarılı olmak için mücadele eden Galatasaray, yoğun fikstür nedeniyle devre arasında kadrosuna birkaç takviye daha yapmanın planlarını yapıyor. Ismail Jakobs'tan başka sol bek olmaması nedeniyle bir sol bek transferi yapması beklenen Galatasaray'ın hücum hattına da yeni bir ismi katması bekleniyor. Avrupa ve Güney Amerika'nın birçok bölgesinde takıma katkı sağlayacak isimleri scout ekibi aracılığıyla takip eden sarı - kırmızılılar kararını verdi ve görüşmelere başladı. Teknik Direktör Okan Buruk'un da onayıyla harekete geçen Galatasaray, sezon başında çok istediği, ancak kadrosuna katamadığı Brezilya ekibi Fluminense'nin yıldız ismi Jhon Arias transferinde bu kez mutlu sona çok yakın.

"MUHTEMEL VARIŞ NOKTASI GALATASARAY"

Brezilya'da yayın yapan O Dia'da yer alan haberde Jhon Arias'ın Galatasaray'a transfer hakkında şu ifadelere yer verildi:

"Arias gelecek sezon Avrupa futbolunda oynamak istiyor. Şimdilik, son transfer döneminde Kolombiyalı oyuncu ile neredeyse anlaşmaya varan Türk takımı Galatasaray, Jhon Arias'ın muhtemel varış noktası olmaya devam ediyor."

Öte yandan 27 yaşındaki oyuncuya Cruzeiro'nun da talip olduğu, ancak Fluminense'nin Arias'ı rakip bir takıma göndermek istemediği de öğrenildi. Fluminense'de 190 maçta sahaya çıkan 27 yaşındaki Kolombiyalı Arias, 42 gol attı ve 42 asist yaptı.