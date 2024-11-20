GALATASARAY HABERİ: Icardi’nin babası konuştu: Endişeliyim

Galatasaray'ın 7 Kasım'da oynadığı Tottenham maçında sakatlanan İcardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopukluk ve menisküs hasarı tespit edilmişti. Arjantinli yıldız, ameliyat olmak için gün sayıyor. Eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı aşk hayatı sonrası iki kızının velayetini almaya çalışan İcardi'nin babası, yaşananlar ve oğlunun sakatlığı ile ilgili ilk kez konuştu.

"BENİ ENDİŞELENDİREN SAKATLIĞI"

Wanda'nın 38 milyon 500 bin Euro nafaka talebine karşılık İcardi'nin, Arjantin'in önde gelen üç avukatı Laura Piro, Guadalupe Guerrero ve Elba Marcovecchio'dan oluşan ve 'mahkemelerin üç dişi aslanı' olarak bilinen isimlerden bir hukuk ordusu kurması konusuna girmeyen Baba İcardi şunları söyledi:



"Icardi ile Wanda Nara arasındaki mesele beni ilgilendirmiyor. Ama İcardi'nin sakatlığı konusunda endişeliyim. Bu beni gerçekten endişelendiriyor."



Yıldız futbolcunun kardeşi Guido İcardi ise "O iğrenç insanın sonunda ailemden ayrılışını kutlama günü. Artık başkasının sorunu" dedi.

AMELİYAT BÜYÜK İHTİMALLE İSTANBUL'DA

Bu arada Arjantin'de ameliyat gününü bekleyen İcardi, hafta sonuna kadar İstanbul'a dönecek. Sarıkırmızılıların takım doktoru Yener İnce, konuyla ilgili görüşmeler yapıyor. Golcü futbolcu, İstanbul'da MR'a girecek ve dizinin son durumu doktorlar tarafından analiz edilecek. Ameliyatın da İstanbul'da yapılma ihtimalinin yüksek olduğu ancak kesin kararın önümüzdeki hafta verileceği öğrenildi.

