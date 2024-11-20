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Giriş Tarihi: 20.11.2024 10:57

Karadağlı Krstovic, Milli Takımımız'a karşı kariyerinde bir ilke imza attı

A Milli Takımımız karşısında 3 gol atan Nikola Krstovic, milli takım kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi.

Karadağlı Krstovic, Milli Takımımız’a karşı kariyerinde bir ilke imza attı

A Milli Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup son maçında Karadağ deplasmanında hesapta olmayan bir mağlubiyet aldı: 3-1. Ay-Yıldızlı ekibimizin durduramadığı Nikola Krstovic gecenin yıldızı oldu.

PİYASA DEĞERİ 6 MİLYON EURO

3 gole imza atan 24 yaşındaki futbolcu milli takım kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı. Lecce'de kariyerini sürdüren Krstovic'in grupta geride kalan 5 maçta golü bulunmuyordu. Piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen yıldız oyuncu, Serie A'da 12 maçta 2 kez ağları salladı.

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Karadağlı Krstovic, Milli Takımımız'a karşı kariyerinde bir ilke imza attı
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