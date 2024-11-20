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Giriş Tarihi: 21.11.2024 00:35 Son Güncelleme: 21.11.2024 01:11

Neymar servet değerinde bir ev satın aldı! Tam 43 milyon Euro sterlin...

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de forma giyen Neymar, ülkenin en pahalı evlerinden bir tanesine sahip oldu. Brezilyalı yıldız, Suudi Arabistan'da 43 milyon sterlin değerinde özel sistemlerin içinde olduğu lüks bir daire satın aldı.

Neymar servet değerinde bir ev satın aldı! Tam 43 milyon Euro sterlin...

PSG'den Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e 90 milyon Euro'a karşılığında transfer olan uzun süren Neymar, çapraz bağ sakatlığını atlattı. Brezilyalı yıldız, bu sezon 2 maçta forma giyebildi.

Tecrübeli oyuncu AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Ain ve Esteghlal maçlarında da oynadı. Neymar şimdi de aldığı bir evle gündeme geldi.

TAM 43 MİLYON EURO STERLİN

Brezilyalı yıldız oyunuc Suudi Arabistan'da satılan en pahalı mülklerden birine sahip oldu. İngiliz Sun Sport'un haberine göre Neymar, Suudi Arabistan'da Bugatti Residance'ta 43 milyon Sterlin'e çatı katından lüks bir daire satın aldı.

Haberde, evin içinde şehir manzarasının yanı kişisel bir havuz da bulunuyor. Neymar dilediği takdirde aracını da çatı katına çıkarabileceği bir sisteme sahip.

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Neymar servet değerinde bir ev satın aldı! Tam 43 milyon Euro sterlin...
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