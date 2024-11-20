Neymar servet değerinde bir ev satın aldı! Tam 43 milyon Euro sterlin...

Tecrübeli oyuncu AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Ain ve Esteghlal maçlarında da oynadı. Neymar şimdi de aldığı bir evle gündeme geldi.

TAM 43 MİLYON EURO STERLİN

Brezilyalı yıldız oyunuc Suudi Arabistan'da satılan en pahalı mülklerden birine sahip oldu. İngiliz Sun Sport'un haberine göre Neymar, Suudi Arabistan'da Bugatti Residance'ta 43 milyon Sterlin'e çatı katından lüks bir daire satın aldı.