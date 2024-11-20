Ruben Amorim 7 oyuncunun biletini kesti

Sporting Lizbon'da başarılı olan ve dikkatleri çeken Ruben Amorim'i takımın başına getiren Manchester United'ta kadro değişimi hızlı olabilir. Ruben Amorim'in ilk icraati takımdan göndermeyi düşündüğü oyuncuları seçmek olacak.

İngiliz basınından Mirror'un haberine göre Ruben Amorim, gelir gelmez yedi oyuncunun biletini kesti. Transfer oldukları günden bu yana performansları ile tartışılan ve yüksek maliyetli olan isimler Antony, Casemiro, Jonny Evans, Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Victor Lindelöf ve Harry Maguire ile yolların ayrılabileceğini Amorim yönetime iletti.

