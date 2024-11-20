Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Serhat Akın'dan Acun Ilıcalı'ya sert tepki!
Giriş Tarihi: 20.11.2024 23:47 Son Güncelleme: 20.11.2024 23:48

Serhat Akın'dan Acun Ilıcalı'ya sert tepki!

Uğradığı silahlı saldırı sonucunda ayağından yaralanan ve ameliyat olan eski Fenerbahçeli futbolcu ve yorumcu olan Serhat Akın, bugün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya sert tepki gösterdi.

Serhat Akın’dan Acun Ilıcalı’ya sert tepki!

Geçtiğimiz aylarda program çıkışında uğradığı silahlı saldırı sonucunda ameliyat olan eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın, sosyal medya hesabından Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'ya sert tepki gösterdi.

'HERKES YERİNİ VE HADDİNİ BİLECEK'

Serhat Akın, yaptığı Instagram paylaşımında, "Acun Ilıcalı ben vurulduktan sonra çalıştığım kurumu arayıp 'Geçmiş olsun ama Serhat da bizi çok eleştiriyordu' demiş yani geçmiş olsun ama iyi oldu hesabı! Acun Ilıcalı timsahla kaplanla röportaj yaparken ben Fenerbahçe'de kupa kaldırıyordum. Herkes yerini ve haddini bilecek. Ben senin Survivor'da maaşa bağladığın çalışanın değilim! Seçimden önce destek için yalvardığın Kadiköy boğasıyım. Bugünler de geçecek Allah büyük." dedi.

AYAĞINDAN VURULMUŞTU

Fenerbahçe ve A Millî Takım'ın eski futbolcusu Serhat Akın, İstanbul Beykoz'da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralanmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Serhat Akın'dan Acun Ilıcalı'ya sert tepki!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA