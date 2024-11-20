Serhat Akın’dan Acun Ilıcalı’ya sert tepki!

'HERKES YERİNİ VE HADDİNİ BİLECEK'

Serhat Akın, yaptığı Instagram paylaşımında, "Acun Ilıcalı ben vurulduktan sonra çalıştığım kurumu arayıp 'Geçmiş olsun ama Serhat da bizi çok eleştiriyordu' demiş yani geçmiş olsun ama iyi oldu hesabı! Acun Ilıcalı timsahla kaplanla röportaj yaparken ben Fenerbahçe'de kupa kaldırıyordum. Herkes yerini ve haddini bilecek. Ben senin Survivor'da maaşa bağladığın çalışanın değilim! Seçimden önce destek için yalvardığın Kadiköy boğasıyım. Bugünler de geçecek Allah büyük." dedi.

AYAĞINDAN VURULMUŞTU

Fenerbahçe ve A Millî Takım'ın eski futbolcusu Serhat Akın, İstanbul Beykoz'da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralanmıştı.