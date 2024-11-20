Son dakika: Bartuğ Elmaz Fenerbahçe’den ayrılıyor! İşte yeni adresi...

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket edecek olan yönetimin ilk hedefiyse Anderson Talisca...

Fenerbahçe, ülkemizde bir dönem Beşiktaş formasını da terleten ve kariyerini Al-Nassr'da sürdüren Brezilyalı yıldızı kiralamak için görüşmelere başladı.Talisca sonrası başta sol bek olmak üzere eksik görülen bölgeleri de güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, yapacağı transferlerle birlikte süre bulamayan bazı isimlerle de vedalaşacak.

Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerim başındaysa Bartuğ Elmaz geliyor.

YENİDEN SİVASSPOR'A KİRALANACAK

Geçen sezonun ikinci yarısını Sivasspor'da geçiren Bartuğ, devre arasında yeniden Yiğido'nun yolunu tutacak.

KADIKÖY'DE GÖRÜŞTÜLER

Sivasspor yönetiminin Kadıköy'deki Fenerbahçe-Sivasspor maçı öncesinde sarı-lacivertli yönetimle bu konuda görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Genç Bartuğ teklifi yeniden kabul ederse kiralık olarak transfer gerçekleşecek. Bartuğ Elmaz bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 3 maçta 46 dakika süre aldı.21 yaşındaki orta saha oyuncusu skor katkısı üretemedi.

Bartuğ'un sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.Genç futbolcunun güncel piyasa değeriyse 1.5 milyon Euro. (Fotomaç)