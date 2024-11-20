Son dakika: Rizespor’da hedef Ezgjan Alioski

Çaykur Rizespor, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve serbest statüde bulunan 32 yaşındaki Kuzey Makedon oyuncu Ezgjan Alioski'yi takibe aldı.

Yeşil-Mavili ekipte sol bekte görev yapan Halil İbrahim ve Casper Højer'in performansından memnun kalmayan teknik direktör İlhan Palut'un isteği doğrultusunda harekete geçen Çaykur Rizespor yönetimi, Alioski'nin transfer şartlarını araştırıyor.

PERFORMANSI

Kariyerinde toplam 456 maça çıkan, 62 gol ve 58 asistlik skor katkısı yapan deneyimli savunmacının Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Oyuncunun menajeriyle temasların sürdüğü ve anlaşma zemini arandığı ifade edildi. (Akşam Spor)