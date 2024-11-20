Vincenzo Montella: Futbolun az oynandığı bir maç oldu

Niksic Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Montella, "Futbolun az oynandığı bir futbol maçı oldu. Saha zemini gerçekten bu seviyede oynanmayacak kadar kötüydü. Bu seviyede bu şartlarda oynadığınızda alışılmışın dışında bir maç oluyor. Futbolcularımız sonuna kadar mücadele ettiler ama biz daha teknik kapasitesi yüksek olan bir takımız, onlar kadar fiziksel bir takım olmadığımız için bunu sahada skorla ödedik" ifadelerini kullandı.

"SORUNUZU GERÇEK BİR SORU OLARAK KABUL ETMİYORUM"

Montella, Karadağlı bir gazetecinin "A Ligi'ne çıkmayı başaramadınız. Milli takımınızın ve kendi geleceğinizi nasıl görüyorsunuz?" sorusunu, "Sorunuzu gerçek bir soru olarak kabul etmiyorum. Son senemizle alakalı mutluluk ve gurur duyuyorum. Yaptığımız yolculukla alakalı bunu söyleyebilirim. Bugün alıştığımız tekniği sergileyemedik, saha şartlarından dolayı. Bundan dolayı böyle bir sonuç ortaya çıktı. Mart ayında play-off oynayacağız, hedefimiz A Ligi'ne çıkmak, Dünya Kupası hedefimiz de var. Bu süreçte gelişmeye devam edecek oyuncularımız da var, onlar geliştikçe biz daha güçlü olacağız" şeklinde yanıtladı.

"RAKİP HER ŞUTTA GOL ATTI"

Montella, son iki maçta kaybedilen puanlarla liderliğin kaçtığının hatırlatılması üzerine, "Galler maçı bizim şu ana kadar belki de en iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Topa sahipken, değilken, bulduğumuz pozisyonlar vardı, sadece gol atamadık. Belki de şu ana kadar oynadığımız en iyi maçtı. Bugün futbol maçı sahada yoktu. Saha zemini şartları alışılmışın dışında, rakip de her şutta gol attı. Biz belki en kırılma anlarında bile gole yaklaşamadık. Oluşturduğumuz pozisyonlara rağmen gol atamadık, alışılmışın dışında bir maç oldu. Takımımla bugün daha fazla gurur duyuyorum. Sonuna kadar mücadele verdiler, tabii ki üzüntülüyüz, istediğimiz sonuç bu değildi. Daha farklı bir skor için sahaya çıkmıştık ama mart ayına kadar gelişime açık futbolculara sahibiz, onlar geliştikçe daha iyi olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"SOL AYAKLI DİYE EMİRHAN'I TERCİH ETTİK"

İtalyan teknik adam, "Emirhan tercihinizi sormak istiyorum. Samet tam hazır değil miydi? 'Tekniğimizi tam olarak ortaya koyamadık' dediniz, saha zeminine daha uygun oyuncular tercih edebilir miydiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Samet'te sıkıntı yoktu, kurgusal anlamda oyun kurmakta bir sol ayaklıya ihtiyaç duyduğumuz için Emirhan'ı tercih ettik. Metotlarımızın çoğu tekniğe dayalı, oyun kurgularımız da teknik kapasiteye dayalı. Bugün daha çok fiziksel gücü yüksek oyuncular tercih etseydik, görüntümüz alışılmışın dışına çıkan bir görüntü olurdu. O yüzden tercihlerimiz bu yöndeydi. Sadece fiziksel olarak başlasaydık ve kaybetseydik soru da aynı olurdu. Ama futbol böyle."

"RAKİP ÖNEMLİ DEĞİL"

Vincenzo Montella, A Ligi play-off'undaki muhtemel rakipler Macaristan, Sırbistan, Belçika ve İskoçya hakkında gelen bir soru üzerine, "Rakip önemli değil, sadece bir mağlubiyetten sonra heyecanımızı, dengemizi, isteğimizi, ruhumuzu ve milletimizin sevgisini kaybetmemiz gerekiyor. Futbolda bunlar çok önemli dengeler. Rakip fark etmiyor, biz kendi futbolumuzu oynamaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"SABIRLI ŞEKİLDE ADIM ADIM İLERLEMELİYİZ"

Montella, Hakan Çalhanoğlu'nun eksikliğini hissettiklerini belirtirken, "Hedef maçlarında daha mı iyi oynuyoruz, biraz daha seviyesi düşük maçlarda zorlanıyor muyuz?" sorusuna da "Hırvatistan'ı söylediniz, Hırvatistan'da bugünkü 11'e oranla kaç tane futbolcu sahada vardı? Futbolda ön görülemeyen sakatlıklar, fiziksel düşüşler olabiliyor. Milli takım hocalığını yapmak bu tarz olaylardan dolayı zordur, her zaman en iyisini yapmaya çalışırsınız. Milli takımla alakalı şunu söyleyebilirim, gelişmeye mahkum bir jenerasyonumuz var. Gelişecekler, zaten çok iyi bir futbolcu grubuna sahibiz, ben gelmeden önce B Ligi'ne çıkmıştık, biz de çok özel bir yolculuk yaptık, gelişmeye ve büyümeye devam ediyoruz. O yüzden elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bazen çok sevdiğimiz için çok fazla acele ederiz, dikkatli olmamız gerek, sabırlı bir şekilde adım adım ilerlememiz gerek" yanıtını verdi.