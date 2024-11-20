Wilfried Zaha Galatasaray’a dönmek istiyor!

Galatasaray'ın sezon başında Olympique Lyon'a kiraladığı Wilfried Zaha, Fransa'da umduğunu bulamadı. Fransız ekibinde sadece 5 maçta forma şansı bulan ve 1 asist üretebilen 32 yaşındaki Fildişili yıldız, kulüpte yaşadığı sıkıntılar ve teknik direktör Pierre Sage ile anlaşmazlıkları nedeniyle Galatasaray'a dönmek istediğini belirtti. Lyon'da mutsuz olan Zaha'nın sarı-kırmızılılarla iletişime geçtiği ve ocak ayında Türkiye'ye dönmek için adımlar attığı ifade ediliyor.

Fransa basını, Olympique Lyon'un Zaha'nın geri dönüşüne izin vereceğini öne sürdü. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'a bedelsiz olarak transfer olan Zaha'nın sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan deneyimli futbolcu, sarı-kırmızılı ekibin geleceği için kilit bir rol üstlenebilir.