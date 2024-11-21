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Giriş Tarihi: 21.11.2024 12:02

Balıkesirspor'da Veyis Kanber'le yollar ayrıldı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Balıkesirspor, teknik direktör Veyis Kanber ve ekibiyle yolların ayrıldığını açıkladı.

DHA
Balıkesirspor’da Veyis Kanber’le yollar ayrıldı

TFF 1.Lig'de 17 puanla 8'inci basamakta yer alan Balıkesirspor'da Veyis Kanber dönemi sona erdi.

Kırmızı-beyazlılardan yapılan resmi açıklamada, "Teknik Direktör Veyis Kanber ve ekibiyle karşılıklı görüş alışverişine varılarak sözleşmemiz fesih edilmiştir. Veyis Kanber ve ekibine takımımıza olan katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

31 Ekim 2024 tarihinde deneyimli çalıştırıcı Levent Eriş'in yerine göreve getirilen Kanber, Balıkesirspor'la çıktığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

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Balıkesirspor'da Veyis Kanber'le yollar ayrıldı
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