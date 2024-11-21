Ballon d’Or ödüllü Rodri’den Messi ve Ronaldo kıyaslaması!

"RONALDO'NUN CEZA SAHASINA GİRMESİNİ İSTEMEZSİNİZ, ANCAK MESSİ..."

La Liga'da Villarreal ve Atletico Madrid'de iken Ronaldo ve Messi'ye karşı da mücadele eden Rodri şunları söyledi: "Lionel Messi tartışmasız tüm zamanların en iyi oyuncusu. Cristiano, Messi'nin sahip olduğu doğuştan yetenek olmadan onunla eşleşmeyi başardı. Ama onlara karşı oynayanlar arasında farkı görebilirsiniz."

"Cristiano'nun ceza sahasına girmesini istemezdik çünkü orada ölümcüldü. Ancak Messi ile, tehlike sahanın her yerindeydi. Messi topu aldığında, 'Ah, tehlike' diye düşünürdünüz. Ona karşı oynamaya ilk başladığımda, topu ondan almaya çalıştım ve o sanki arenadaki bir boğa gibi beni atlattı. Hissettiğim, kötü bir şeyin olmak üzere olduğuydu. Buna resmen inanamadım."