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Giriş Tarihi: 22.11.2024 00:11 Son Güncelleme: 22.11.2024 00:12

Ballon d'Or ödüllü Rodri'den Messi ve Ronaldo kıyaslaması!

Manchester City'nin en önemli oyuncusu olan ve son Ballon d'Or ödülünün sahibi olan İspanyol yıldız Rodri, bir programda Messi ve Ronaldo kıyaslamasına dikkat çeken açıklama yaptı. La Liga'da oynadığı dönemlerde iki yıldıza da karşı forma giyen Rodri, "Messi topu aldığında 'Ah, tehlike geliyor' diye düşünürdünüz' dedi.

Ballon d’Or ödüllü Rodri’den Messi ve Ronaldo kıyaslaması!

Manchester City'nin şampiyonluklarında belki de en önemli aktör olan ve son Ballon d'Or ödülünün de sahibi olan Rodri, ligde yaşadığı sakatlık sebebiyle sezonu kapattı.

Onun olmadığı maçlardan sonra üst üste 4 mağlubiyet M. City Rodri'yi çok arıyor. İspanyol yıldız, katıldığı bir programda Messi - Ronaldo kıyaslamasıyla ilgili bir soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

"RONALDO'NUN CEZA SAHASINA GİRMESİNİ İSTEMEZSİNİZ, ANCAK MESSİ..."

La Liga'da Villarreal ve Atletico Madrid'de iken Ronaldo ve Messi'ye karşı da mücadele eden Rodri şunları söyledi: "Lionel Messi tartışmasız tüm zamanların en iyi oyuncusu. Cristiano, Messi'nin sahip olduğu doğuştan yetenek olmadan onunla eşleşmeyi başardı. Ama onlara karşı oynayanlar arasında farkı görebilirsiniz."

"Cristiano'nun ceza sahasına girmesini istemezdik çünkü orada ölümcüldü. Ancak Messi ile, tehlike sahanın her yerindeydi. Messi topu aldığında, 'Ah, tehlike' diye düşünürdünüz. Ona karşı oynamaya ilk başladığımda, topu ondan almaya çalıştım ve o sanki arenadaki bir boğa gibi beni atlattı. Hissettiğim, kötü bir şeyin olmak üzere olduğuydu. Buna resmen inanamadım."

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Ballon d'Or ödüllü Rodri'den Messi ve Ronaldo kıyaslaması!
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