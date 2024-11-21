Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Cristiano Ronaldo, 'interneti sallayacak' gizemli konuğunu açıkladı! Herkes Messi derken...
Giriş Tarihi: 21.11.2024 11:40 Son Güncelleme: 21.11.2024 11:40

Cristiano Ronaldo, 'interneti sallayacak' gizemli konuğunu açıkladı! Herkes Messi derken...

SON DAKİKA SPOR HABERİ: Futbol kariyerini Al Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, aynı zamanda YouTube yayınlarına da devam ediyor. Portekizli yıldız, geçtiğimiz günlerde ‘interneti sallayacak’ bir konuk alacağını ifade etmişti. Futbolseverler, konuğun Lionel Messi olabileceğini konuşsa da programa gelecek konuk açıklandı. İşte flaş haberin detayları...

Cristiano Ronaldo, ’interneti sallayacak’ gizemli konuğunu açıkladı! Herkes Messi derken...

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, YouTube'a hızlı bir giriş yaparak açtığı kanalda konuk edeceği isimle interneti sallayacağını duyurmuştu.

Cristiano Ronaldo'nun programına alacağı konukla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılırken, konuğun Lionel Messi olabileceği öne sürülmüştü. Messi'nin konuk olacağı dedikoduları futbolseverleri heyecanlandırırken, program için geri sayıma geçilmişti.

KONUK MR.BEAST

Portekizli yıldızın programında ağırlayacağı isim belli oldu. Konuk olarak Messi'yi bekleyenler büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Ronaldo, YouTube kanalında konuk edeceği sürpriz ismin Mr. Beast olduğunu açıkladı.

21 KASIM'DA YAYIN YAPACAKLAR

İkili, 21 Kasım Perşembe günü saat 17.00'de birlikte yayın yapacak. Dijital dünyanın tanınan isimlerinden biri olan Mr. Beast'in YouTube kanalında 331 milyon abonesi var.

Kısa sürede milyonlarca aboneye ulaşan Ronaldo'nun YouTube kanalı an itibarıyla 67 milyondan fazla aboneye sahip.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cristiano Ronaldo, 'interneti sallayacak' gizemli konuğunu açıkladı! Herkes Messi derken...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA