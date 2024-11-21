Dünyalar San Marino’nun olabilir!

utbol tarihinin en parlak dönemini yaşayan ve 18 Kasım gecesi Lihtenştayn'ı 3-1 mağlup ederek UEFA Uluslar C Ligi'ne yükselmeyi başaran San Marino, 36 bin nüfuslu ülkede adeta bir peri masalına imza attı.Bu başarı ülkede büyük sevinç yaratırken Avrupa basınında da manşetlere çıktı. Diğer yandan Uluslar Ligi'nin 14 en iyi grup birincisi sıralamasında son sırada yer alan San Marino, çok düşük bir ihtimal olsa da play-off turnuvasından Dünya Kupası'na gidebilir. Eğer 14 grup birincisinden en az 10'u eleme gruplarında ilk iki sırada yer alırsa geriye kalan 4 takım ile play-off turnuvası yapılacak.