Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dünyalar San Marino’nun olabilir!
Giriş Tarihi: 21.11.2024

Dünyalar San Marino’nun olabilir!

Lihtenştayn’ı yenerek tarihi bir başarı elde edip UEFA Uluslar C Ligi’ne yükselen 36 bin nüfuslu Güney Avrupa ülkesi, şimdi de Dünya Kupası hayali kurmaya başladı

Dünyalar San Marino’nun olabilir!
Futbol tarihinin en parlak dönemini yaşayan ve 18 Kasım gecesi Lihtenştayn'ı 3-1 mağlup ederek UEFA Uluslar C Ligi'ne yükselmeyi başaran San Marino, 36 bin nüfuslu ülkede adeta bir peri masalına imza attı. Aynı rakibini eylül ayında da 1-0 geçerek tarihinin ilk galibiyetini alan mavi-beyazlılar, 3 gün önce de ilk kez resmi bir maçta 3 gol atarken, deplasmanda galip geldi ve bir yılda iki resmi mücadeleden zaferle ayrıldı. Bu başarı ülkede büyük sevinç yaratırken Avrupa basınında da manşetlere çıktı. Diğer yandan Uluslar Ligi'nin 14 en iyi grup birincisi sıralamasında son sırada yer alan San Marino, çok düşük bir ihtimal olsa da play-off turnuvasından Dünya Kupası'na gidebilir. Eğer 14 grup birincisinden en az 10'u eleme gruplarında ilk iki sırada yer alırsa geriye kalan 4 takım ile play-off turnuvası yapılacak. San Marino play-off turnuvasında yer alacak ve Dünya Kupası'na gidebilecek konuma gelebilir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyalar San Marino’nun olabilir!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA