Fırtına’nın deneyimli isimleri sınıfta kaldı

Sezon başında 13 oyuncuyu kadrosuna katan Trabzonspor'da transferlerin yaş ortalaması 25 oldu.Ancak sezon başında genç isimleri yönlendirmesi istenen ve örnek olması beklenen takımın ağabeyleri, Edin Visca (33) haricinde dibe vurdu. Yüksek maaşları ile dikkat çeken ve yaşları 35'e dayanan Anthony Nwakaeme (35), Stefan Savic (33), Borna Barisic (32), Stefano Denswil (31), Mislav Orsic (31) ve John Lundstram (30) vasat performanslarıyla Trabzonspor'un ritmini bozdu.52 gündür sahaya çıkamayanSavic, sakatlıktan kurtulamıyor.Sol beki domine etmesi için alınanBarisic, Eren'in yedeği oldu. Disiplinsizliksonucu kadro dışı kalanDenswil ve Orsic, kötü örnek teşkilederken Lundstramda 17 maçtaskora hiçbir katkıdabulunamayarakkayıplara karıştı.