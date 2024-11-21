‘Hemen kovalım’ demek magazindir!

herkes Montella'ya sallıyor. İtalyan teknik adam, Karadağ maçında sınıfta kaldı ve notumuz da kendisineBir kere bunu yazalım. Gelelim bundan sonrasına. "Hocayı yollayalım" tadında ifadeler maçtaki yağmur gibi.Ne çektiysek bu değişimlerden çekmişiz. Şöyle sıraya bir bakalım. Montella öncesiRekor zaten Terim'de. Bu süreçte Milli Takım'da inanılmaz olaylar yaşanmış. Türk Milli Takımı'nın hocasının sürekli değişmesi hiçbir zaman fayda sağlamamış. "Montella'yı kovalım" türünden fantastik yorumlar yapmak sadece reytingdir, ihanettir. Dolayısıyla TFF hocasına sahip çıkacak ve herkes yoluna devam edecek. Önümüzde Dünya Kupası var. Teknik direktör değişiminin de doğru zamanı var. Karadağ maçı için ne kadar eleştirirsek eleştirelim, oyuncularla hocanın kimyası tutmuş durumda. Bu arada