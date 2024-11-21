‘Hemen kovalım’ demek magazindir!

Şimdi
herkes Montella'ya sallıyor. İtalyan teknik adam, Karadağ maçında sınıfta kaldı ve notumuz da kendisine 'sıfır'.
Bir kere bunu yazalım. Gelelim bundan sonrasına. "Hocayı yollayalım" tadında ifadeler maçtaki yağmur gibi. Bunları bir kere geçelim.
Ne çektiysek bu değişimlerden çekmişiz. Şöyle sıraya bir bakalım. Montella öncesi Kuntz görev almış 731 gün. Öncesinde Şenol Güneş 907 gün koltukta oturmuş. Lucescu 556 gün kalırken, Fatih Terim 1434 gün görev yapmış.
Rekor zaten Terim'de. Bu süreçte Milli Takım'da inanılmaz olaylar yaşanmış. Türk Milli Takımı'nın hocasının sürekli değişmesi hiçbir zaman fayda sağlamamış. "Montella'yı kovalım" türünden fantastik yorumlar yapmak sadece reytingdir, ihanettir. Dolayısıyla TFF hocasına sahip çıkacak ve herkes yoluna devam edecek. Önümüzde Dünya Kupası var. Teknik direktör değişiminin de doğru zamanı var. Karadağ maçı için ne kadar eleştirirsek eleştirelim, oyuncularla hocanın kimyası tutmuş durumda. Bu arada İtalyan teknik adamın sözleşmesinde tazminat maddesi yok.