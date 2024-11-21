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Giriş Tarihi: 21.11.2024 19:29

Heung-Min Son: "Filistinli futbolcuları alkışlamak istiyorum"

Tottenham'ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son, Filistin'de yaşanan İsrail katliamı sonrası futbolda var olmaya çalışan Filistinli oyunculara övgü yağdırdı. Yıldız futbolcu, ülkesinin Filistin ile oynadığı karşılaşma sonrası "Filistinli oyuncuları alkışlamak istiyorum" dedi.

Heung-Min Son: Filistinli futbolcuları alkışlamak istiyorum

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Güney Koreli yıldız oyuncu Heung-Min Son, ülkesinin Filistin ile oynadığı karşılaşma sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Asya Dünya Kupası Elemeleri maçında karşı karşıya gelen Güney Kore ile Filistin 1-1 berabere kaldı.

"ALKIŞLAMAK İSTİYORUM"

Ürdün'ün başkenti Amman ile aynı adı taşıyan statta oynanan Asya Dünya Kupası Elemeleri 3. Tur B Grubu 6. hafta maçından sonra açıklamada bulunan Son, "Maç kolay değildi. Filistin takımını alkışlamak istiyorum. Zor durumlarda bile bu kadar sıkı çalışmalarından ders çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Filistin Milli Takımı, İsrail katliamı sebebiyle karşılaşmalarını tarafsız sahada oynamak zorunda kalıyor.

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Heung-Min Son: "Filistinli futbolcuları alkışlamak istiyorum"
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