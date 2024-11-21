Icardi’den dönüş sinyali

Mauro Icardi sezonun son bölümüne yetişebilir...Avrupa Ligi'ndeki Tottenham mücadelesinde rakip kaleciye pres yaptığı sırada terste kalan ve kendini yere bırakan 31 yaşındaki santrforun sağ diz ön çapraz bağında kopma ve menisküs hasarı tespit edilmişti.Ameliyat edilmesi için kemik ödeminin geçmesi beklenen Arjantinli futbolcunun sezonu kapattığı tahmin ediliyordu.Bu sırada operasyon sürecini de Galatasaray'ın sağlık ekibiyle planlamaya çalışan Icardi için en uygun seçenek Türkiye olarak gösteriliyor. Özellikle ameliyat sonrası rehabilitasyon sürecinin İstanbul'da olması, tecrübeli oyuncu için büyük önem taşıyor.Ancak son kararı vermeden önce dünyada bu tür ameliyatları en iyi şekilde uygulayan birkaç merkezle görüşen Icardi'nin, Brezilyalı yıldız Neymar'ın operasyonlarını yapan doktor Andreja Milutinovic'le de fikir alışverişinde bulunduğu ortaya çıktı.Oyuncunun hasar durumuna göre yapılan ilk planlamada Milutinovic'in, "Seni ligin son 5 maçına yetiştirebiliriz" şeklinde bir güvence verdiği öğrenildi.Galatasaray'ın kulüp doktoru Yener İnce'yle de hemen hemen her gün konuşan Icardi, henüz operasyonla ilgili kesin kararını vermedi.Şu sıralarda hem eşi Wanda Nara ile yaşadığı sancılı süreci atlatmak için boşanma kararı alan ve vaktini ülkesinde kızlarıyla birlikte geçiren Mauro Icardi, ameliyat öncesi kafasını toplamaya çalışıyor.Dizdeki ödemin de büyük ölçüde azaldığı ve Arjantinli golcünün kısa süre içerisinde bıçak altına yatacağı öğrenildi.Öte yandan yıldız futbolcu önceki gece sosyal medya hesabından Galatasaray'la yaşadığı şampiyonluk sevinçlerinin videolarını paylaşarak o günleri çok özlediğinin sinyallerini verdi.