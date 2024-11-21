İşimiz kolay gözükmüyor

Uluslar Ligi'nde grup müsabakaları tamamlanırken A Ligi'ne doğrudan çıkma şansını kaybeden Ay-Yıldızlı ekibimiz, play-off oynayacak. Montella'nın takımı, A Ligi'nde gruplarını 3. sırada bitirenya da'tan biriyle yarın gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında eşleşecek.Play-off'u geçen ekip, A Ligi'nde mücadele edecek. Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında A Ligi'nde en fazla puanıelde etti. İskoçya A Ligi'nde 7, Macaristan ve Sırbistan 6'şar, Belçika da 4 puan topladı.Belçika, A Ligi'ni 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle bitirdi. Tek zafer İsrail'e (3-1) karşı alındı. Fileleri 6 kez bulurken kalesinde 9 gole engel olamadı. Çift haneye ulaşan tek oyuncu(2) oldu.Grupta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde eden Sırbistan, fileleri 3 kez bulurken ağlarında 6 gol gördü.veen tehlikeli oyuncuları arasında yer alıyor.İskoçya, 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Rakiplerinin ağlarını 7 kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.ve2'şer golle dikkat çekiyor.Macaristan; 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetin yanı sıra 4 gol attı, kalesini 11 kez düşürdü. Liverpool forması giyen3 golle takımının skor yükünü çekti.