Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İşimiz kolay gözükmüyor
Giriş Tarihi: 21.11.2024

İşimiz kolay gözükmüyor

A Milli Takımımız, yarın çekilecek kurada Uluslar A Ligi’ne çıkabilmek için İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan’dan biriyle play-off’ta eşleşecek. Karşılaşmalar 20 ve 23 Mart 2025’te

İşimiz kolay gözükmüyor
Uluslar Ligi'nde grup müsabakaları tamamlanırken A Ligi'ne doğrudan çıkma şansını kaybeden Ay-Yıldızlı ekibimiz, play-off oynayacak. Montella'nın takımı, A Ligi'nde gruplarını 3. sırada bitiren İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'tan biriyle yarın gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında eşleşecek. Çift maç eleme usulüne göre yapılacak play-off'ta ilk karşılaşma 20 Mart'ta, rövanş ise 23 Mart'ta yapılacak. Play-off'u geçen ekip, A Ligi'nde mücadele edecek. Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında A Ligi'nde en fazla puanı İskoçya elde etti. İskoçya A Ligi'nde 7, Macaristan ve Sırbistan 6'şar, Belçika da 4 puan topladı.

İŞTE RAKİPLER
Belçika, A Ligi'ni 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle bitirdi. Tek zafer İsrail'e (3-1) karşı alındı. Fileleri 6 kez bulurken kalesinde 9 gole engel olamadı. Çift haneye ulaşan tek oyuncu De Bruyne (2) oldu.

Grupta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde eden Sırbistan, fileleri 3 kez bulurken ağlarında 6 gol gördü. Aleksandar Mitrovic ve D.Vlahovic en tehlikeli oyuncuları arasında yer alıyor.

İskoçya, 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Rakiplerinin ağlarını 7 kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü. McGinn ve McTominay 2'şer golle dikkat çekiyor.

Macaristan; 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetin yanı sıra 4 gol attı, kalesini 11 kez düşürdü. Liverpool forması giyen Dominik Szoboszlai, 3 golle takımının skor yükünü çekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
İşimiz kolay gözükmüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA