İşimiz kolay gözükmüyor

Uluslar Ligi'nde grup müsabakaları tamamlanırken A Ligi'ne doğrudan çıkma şansını kaybeden Ay-Yıldızlı ekibimiz, play-off oynayacak. Montella'nın takımı, A Ligi'nde gruplarını 3. sırada bitiren İskoçya, Belçika, Macaristan
ya da Sırbistan
'tan biriyle yarın gerçekleştirilecek kura çekimi sonrasında eşleşecek. Çift maç eleme usulüne göre yapılacak play-off'ta ilk karşılaşma 20 Mart'ta, rövanş ise 23 Mart'ta yapılacak.
Play-off'u geçen ekip, A Ligi'nde mücadele edecek. Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında A Ligi'nde en fazla puanı İskoçya
elde etti. İskoçya A Ligi'nde 7, Macaristan ve Sırbistan 6'şar, Belçika da 4 puan topladı.
İŞTE RAKİPLER
Belçika, A Ligi'ni 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle bitirdi. Tek zafer İsrail'e (3-1) karşı alındı. Fileleri 6 kez bulurken kalesinde 9 gole engel olamadı. Çift haneye ulaşan tek oyuncu De Bruyne
(2) oldu.
Grupta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde eden Sırbistan, fileleri 3 kez bulurken ağlarında 6 gol gördü. Aleksandar Mitrovic
ve D.Vlahovic
en tehlikeli oyuncuları arasında yer alıyor.
İskoçya, 6 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Rakiplerinin ağlarını 7 kez havalandırırken kalesinde 8 gol gördü. McGinn
ve McTominay
2'şer golle dikkat çekiyor.
Macaristan; 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetin yanı sıra 4 gol attı, kalesini 11 kez düşürdü. Liverpool forması giyen Dominik Szoboszlai,
3 golle takımının skor yükünü çekti.