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Giriş Tarihi: 21.11.2024 13:38

Kayserispor - Fenerbahçe maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecek

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Fenerbahçe maçında Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

İHA
Kayserispor - Fenerbahçe maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecek
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemlerin isimlerini kamuoyu ile paylaştı. MHK, Cumartesi günü oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçını Direnç Tonusluoğlu'nun yönetmesine karar verdi. İzmir Bölgesi Süper Lig hakemi Direnç Tonusluoğlu'na bu maçta Samet Çiçek ve Murat Altan yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.
23 Kasım Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat 16:00'da başlayacak.
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Kayserispor - Fenerbahçe maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecek
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