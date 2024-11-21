Lyon’da mali kriz sebebiyle 6 oyuncu ile yollar ayrılıyor!

Fransa futbolunun ekol kulüplerinden biri olan Olympique Lyon, yaşadığı finansal krizler sebebiyle ceza aldı ve 'küme düşme' riskiyle karşı karşıya geldi. Fransız L'Equipe'in haberine göre; gelir kaynağı yaratmak için kolları sıvayna yönetim, takımda maaşı yüksek olan oyuncularla yollarını ayırma kararı aldı.

ZAHA ERKEN DÖNEBİLİR

Haberde, Lyon'un; Wilfried Zaha, Said Benrahma, Gift Orban, Maxence Caqueret, Ernest Nuamah ve Sael Kumbedi ile yollarını ayırıp gelir elde etmeyi planladığı belirtildi.

Geçmişe dönük borçları sebebiyle 'geçici küme düşürülme' cezasına çarptırılan Lyon kulübü, yıl sonuna kadar 100 milyon euro gelir elde etmek zorunda.