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Giriş Tarihi: 21.11.2024 14:46

Son dakika: Bartuğ Elmaz'ın yeni takımı belli oldu

Sezonun ikinci yarısı için kadro planlamasını oluşturmaya başlayan Fenerbahçe'de genç futbolcu Bartuğ Elmaz'ın Süper Lig ekibine kiralanacağı öğrenildi. Yiğidolar'ın bu konuda anlaşmayı yaptığı öğrenildi.

Son dakika: Bartuğ Elmaz’ın yeni takımı belli oldu

Fenerbahçeli Bartuğ Elmaz, Sivasspor'a kiralanıyor.

Sarı-Lacivertliler, ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte ara transfer dönemi için çalışmalarına hız verdi.

Talisca sonrası başta sol bek olmak üzere eksik görülen bölgeleri de güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, yapacağı transferlerle birlikte süre bulamayan bazı isimlerle de vedalaşacak. Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen isimlerin başındaysa 21 yaşındak ön libero Bartuğ Elmaz geliyor.

Başarılı oyuncu yeniden Sivasspor'a kiralanacak.

PİYASA DEĞERİ 1.5 MİLYON EURO

Bartuğ Elmaz bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 3 maçta 46 dakika süre aldı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu skor katkısı üretemedi. Bartuğ'un SarıLacivertliler'le olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Genç futbolcunun güncel piyasa değeriyse 1.5 milyon Euro. Fanatik

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Son dakika: Bartuğ Elmaz'ın yeni takımı belli oldu
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