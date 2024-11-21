Tadic’e resmi teklif iletildi: Zam yok!

Fenerbahçe iç transferde görüşmelere devam ediyor. Bir yandankontratı sezon sonu bitecek Dusan Tadic'e de ilk resmi teklifini iletti. İstikrar abidesi oyuncusunu, genç futbolcularla etkileşimi ve saha içindeki oyun zekası açısından çok değerli bulan sarı-lacivertliler, 36 yaşına giren yıldızını bir yıl daha takımda tutmak istiyor.Tecrübeli oyuncuyu eski kulübü Ajax geri çağırıyor. Hollanda ekibi, sözleşmesi biten ve bonservissiz Fenerbahçe'nin yolunu tutan Tadic'e 2 senelik kontrat teklif etmeye hazır. AncakSuudi Arabistan cephesi de Tadic konusunda ısrarcı.doğumlu olan ve dün 36 yaşına giren Tadic için Samandıra'da kutlama vardı. Sırp oyuncu, kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını alkışlarla üflerken ilk lokmayı vatandaşı Kostic'in elinden yedi.Ajax da "Mutlu yıllar efsane" paylaşımıyla Tadic'i unutmadı.