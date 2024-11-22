BEŞİKTAŞ HABERİ: Bronckhorst’un Göztepe planı belli olmaya başladı! Immobile detayı...

Beşiktaş'ta Göztepe hazırlıkları sürüyor. Siyah Beyazlılar, 3 haftadır galip gelemezken, bu hafta galibiyet hasretini bitirmeyi hedefliyor.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, İzmir ekibi karşısında sahaya süreceği 11'i de netleştirmeye çalışıyor.

Hollandalı çalıştırıcı, kalede Mert Günok'a görev verecek. Savunmanın sağında Svensson, solda ise Arthur Masuaku forma giyecek. Stoper ikilisi Paulista ve Uduokhai'den oluşacak.

AL MUSRATI-GEDSON-RAFA ÜÇLÜSÜ

Defansın önünde Al Musrati görev yapacak. Libyalı futbolcuya Gedson Fernandes eşlik edecek. Bu ikilinin önünde 10 numara pozisyonunda Rafa Silva olacak.

JOAO MARIO 11'E

Sağ kanatta Milot Rashica forma giyecek. Solda Ernest Muci sakatlığı nedeniyle süre alamayacak. Arnavut oyuncunun yerine Joao Mario'nun forma giymesi bekleniyor.

IMMOBILE OLMAZSA SEMİH

İleri uçta ise Immobile'nin durumu belirsizliğini koruyor. İtalyan futbolcu bu maçta da görev yapamazsa santrforda Semih Kılıçsoy şans bulacak. (TRT Spor)