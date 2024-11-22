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Giriş Tarihi: 22.11.2024 17:58

Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin şoku!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Kadroda, ağrıları bulunan Allan Saint-Maximin yer almadı.

AA
Fenerbahçe’de Allan Saint-Maximin şoku!

Fenerbahçe, Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin'in ağrıları nedeniyle Kayserispor maç kadrosuna dahil edilmediğini açıkladı.

Fiziksel olarak hazır olmadığı için Cengiz Ünder ile sakatlıkları süren Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde de kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 16.00'da Kayserispor ile karşılaşacak. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.

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Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin şoku!
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