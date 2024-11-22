Gençlerbirliği, başkent derbisine hazır!

Gençlerbirliği'nde MKE Ankaragücü hazırlıkları tamamlandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Recep Karatepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyunuyla devam eden antrenmanda daha sonra yarı sahada çift kale maça geçildi. Haftanın son antrenmanı, duran top organizasyonlarıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları bulunan Yasin Güreler ve Abdullah Şahindere ile kırmızı kart cezalısı Mikail Okyar, başkent derbisinde forma giyemeyecek.

Eryaman Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.